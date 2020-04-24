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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومي»: رحلة لشفاء الروح

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:00 م
رفيع
رفيع
نضال ممدوح
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انتهى الكاتب والسيناريست محمد رفيع، من ترجمته للرواية الهندية "نومي"، والتي يقول عنها: أثناء تواجدي في مؤتمر تشيخوف العام الماضي، حصلت على تلك الرواية من مؤلفتها "نوبور ساندو"، كانت سيدة معتزة جدا بانتمائها للهند وتتحدث عنها طوال الوقت، وأهدتني تلك الرواية المكتوبة بالإنجليزية، وعند تصفحي الصفحة الأولى وجدت اسم مصر مذكور في الصفحة الأولى فكانت البطلة التي وتدعى نه،ى فرحة جدا بحصولها على رحلة مجانية إلى مصر في حفل عيد ميلادها واعتبرت ذلك علامة قدرية على ذهابها لرحلة مقدسة.

وتابع لـ"الدستور": استرعى انتباهي أن كل العبارات التي قيلت عن مصر في الصفحة الأولى بها احترام كبير لمصر الفرعونية ونهر النيل، وكذلك اختيارها لاسم نهى وتساءلت هل هو اسم هندي أيضا. لكني لم يكن لدي الوقت الكافي لإكمالها في روسيا وحين عدت انشغلت بتحضير سفريتي التالية للهند. زرت عدة بلاد هناك منها دلهي وأجرا وكشمير وعدت بخبرات وذكريات دفعتني لإكمال قراءة الرواية في مصر، وحين بدأت الدخول لعالمها وجدت أنها تتحدث عن الكارما تلك الفكرة التي حاولت تمصيرها في فيلم "كارما" الذي عرض في 2018، وجدتها فرصة عظيمة لمعرفة ذلك من وجهة نظر هندية بعد ما رأيت بعض الطقوس في المعابد هناك وقضيت ليلة كاملة في احتفالية دينية كبيرة في كشمير تشبه مولد السيدة زينب في مصر ولكن بطرائق وطقوس أخرى.

وأضاف "رفيع": حين أكملت الرواية وسبحت مع تلك الرحلة الروحية والتي اكتشفت فيها البطلة تمازجها الروحي مع معلمتها الروحية واكتشافها أنهما عاشا معا في 2700 حياة سابقة بعضها في الهند وفي ألمانيا ومصر الفرعونية وبأشكال مختلفة ومواقف درامية غاية في الحساسية غارقة في العواطف المعقدة. وكيفية اتصال البطلة بهذه الحيوات السابقة والتعلم منها ومعرفة أصل المشاعر التي تشعر بها وبعض المخاوف التي تعاني منها في حياتها الحالية مع زوجها وابنها وجدتها وإيجاد حلول لهذه المشاعر في تلك الحيوات وارتقائها في سلم اتصالها الروحي بالخالق، الذي كلما اجتازت مرحلة؛ أنار لها الطريق لمراحل أخرى. وفي كل مرحلة تندمل جروح الروح وتشفى وتفهم نهى وتتمازج مع المعرفة والطاقة الروحية للكون. وأن كل إنسان مهما كان قدره أو لونه أو ثقافته هو محطة لإطلاق الذبذبات الروحية التي تتحد مع طاقة الكون الكبرى، وأن إنسان واحد يموت أو يقتل يعني أن طاقات الكون اختلت بقدر إنتاجه من طاقة روحية بالضبط كقانون أثر الفراشة.

وحين انتهيت من قراءة الرواية قررت ترجمتها للعربية فعاودت الاتصال بالمؤلفة وتحاورنا كثيرا حول بعض التفاصيل وكان من حسن حظي إنني مارست بعض الطقوس هناك التي وجدتها في الرواية فترجمتها وأنا أعرف وقعها على النفس. وقرأت عن الديانات الهندوسية وبعض المعتقدات التي أتى ذكرها في الرواية وبعض من تاريخ الهند وجغرافيتها وفتحت بعض المصادر التي استخدمتها قبلا في روايتي السابقة حيث يقع فصلين منها في الهند وباكستان وفتحت الخرائط لمعرفة الأماكن التي سافرت إليها البطلة وتخيل شكل الحياة هناك وطباعة بعض الصور من تلك الأماكن عن طريق الإنترنت، وحين جاءت عزلة كرونا قررت أن أعمل على هذا المشروع وأنهيه في ذلك الوقت المتاح، وأثناء ذلك فكرت أنه ربما فيروس كرونا أتى ليعلمنا المساواة، فكلنا سواء في الرعب والرجاء وأن لا أحد يستطيع أن ينجو لكونه وزيرا أو غفيرا، أبيض أو أسود هنا أم هناك.

اختتم رفيع مؤكدا: ربما علينا أن نعيد اكتشاف الذات والآخر ربما علينا أن نتعلم القراءة من جديد، ليس قراءة المكتوب فقط لكن قراءة الذات، الآخر، قراءة الواقع؛ قراءة لغة الكون وسماع صوت الطبيعة. حين يسكت المكن وزمجرة الآلات وأبواق السيارات والحناجر نسمع صوت الكون. فالرواية تركز على فكرة وحدة الكون واللغة التي يحاورنا بها وعلى الإشارات التي يمنحها لنا الخالق لكي ينير لنا الطريق. انتهيت من الترجمة وراجعتها مرارا ثم أرسلتها لدار نشر مصرية تحمست للفكرة وتعاقدت مع المؤلفة وفي انتظار صدورها بعد انقضاء العزلة وقد تحضر المؤلفة حفل توقيع للرواية في مصر وتتحدث للقارئ المصري عن رحلات الاستشفاء فهي أيضا معلمة روحية لها دروس في علم الاستشفاء والطاقة الروحية والتخلص من ندبات الذات بإجلاء الكارما الخاصة بكل منا. ولعلى أقدم للقارئ المصري فكرة عن الأدب الهندي المعاصر فبعض الآداب انقطعت صلتنا بها منذ أعوام وصرنا لا نعرف عن أدبها المعاصر شيئا. وخصوصا أن لدينا في مصر الكثير من القراء الشغوفين بتلك الثقافات وطرائق شفاء الروح.
محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومي»: رحلة لشفاء الروح
محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومي»: رحلة لشفاء الروح
محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومي»: رحلة لشفاء الروح
محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومي»: رحلة لشفاء الروح
محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومي»: رحلة لشفاء الروح
محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومي»: رحلة لشفاء الروح

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