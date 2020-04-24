اليابان تكثف جهودها للعناية بحالات الإصابة الخفيفة بـ«كورونا»

كثفت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، إجراءات دعمها للمقاطعات لتأمين أماكن إقامة للمرضى الذين يعانون من أعراض لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حتى وإن كانت أعراض خفيفة، وذلك وسط تزايد عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الخطوة التي تشير إلى تحول في التعامل مع الأزمة، جاءت عقب وفاة رجلين في مقاطعة سايتاما كانا يعزلان أنفسهما في المنزل عندما تدهورت حالتهما الصحية فجأة.وكانت الحكومة اليابانية، أوصت في الأصل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من كوفيد-19 بعزل أنفسهم في منازلهم إلى أن يتعافوا.ومن المقرر أن تعلن وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة القومية اليابانية للسياحة عن عدد الغرف الشاغرة في سلاسل الفنادق ومرافق الإقامة في جميع أنحاء البلاد.وأصدرت وزارة الصحة اليابانية دليلًا يتضمن إرشادات حول علاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة.وطلبت الوزارة أن يكون لدى الحكومات المحلية ممرضة متواجدة في جميع الأوقات في مرفق الإقامة مع طبيب متاح عبر الهاتف.وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو إن "التعافي في فندق سيسمح بتوفير استجابة أسرع في حالة حدوث أي شيء (مثل التغيير المفاجئ في الحالة). ونأمل في تقديم معلومات حتى تتمكن كل منطقة من إنشاء مثل هذا النظام".