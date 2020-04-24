إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج الهيروين في الأزبكية

قررت نيابة الأزبكية، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الأزبكية، مكانا له لمزاولة نشاطه فى ممارسة تجارته غير المشروعة.البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض على "ع. م. ع"، عاطل ومقیم دائرة قسم الشرطة، أثناء تواجده بالمنطقة سكنه، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 700 جرام، وهاتفين محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهیل الاتصال لعملائه.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات.