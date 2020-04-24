رئيس الأرجنتين يعتزم تمديد حالة الإغلاق بسبب كورونا

يعتزم رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز يوم، غد السبت، الإعلان عن تمديد حالة الإغلاق التام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لما أعلنه المتحدث باسمه.وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة أن المتحدث لم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن التوقيت أو التمديد.وتنتهي إجراءات الحجر الصحي الحالية بالبلاد بعد غد الأحد.وكانت الأرجنتين، خففت في وقت سابق قيود الإغلاق التام في بعض المقاطعات.