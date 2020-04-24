«دياب» يصف أداء «المركزي اللبناني» بـ«المريب» في ظل تدهور الليرة

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الجمعة إن سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتدهور بسرعة، ووصف أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ "المريب"، معلنًا عدم التهاون مع العابثين بالاستقرار المالي.وأضاف دياب في كلمته بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون " تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء، وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهودا".وأشار إلى "غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب".وأضاف: "خاطىء من يعتقد أننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالإستقرار المالي لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح الدولة اللبنانية". وقال: "ستضرب بحزم".ودعا دياب حاكم مصرف لبنان كي يخرج ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة.