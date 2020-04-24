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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس فردي شرطة لتهريبهما صاحب شركة محبوس بشبرا الخيمة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:40 م
حبس
حبس
كتب صلاح حسنى
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أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها بحبس فردي شرطة من قوة قسم قصر النيل لتورطهما في تهريب صاحب شركة سياحة محبوس بشبرا الخيمة، حيث كشفت التحقيقات أن فردي الشرطة اتفقا مع المتهم صاحب شركة على تهريبه والادعاء بأنه غافلهما وهرب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بهروب صاحب شركة سياحية من فردي شرطة من قوة قسم قصر النيل.

دلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن صاحب الشركة ويدعى "ا س" كان برفقة فردي الشرطة لعرضه على محكمة زينهم في أحد القضايا المحبوس على ذمتها في قسم شرطة قصر النيل، وأثناء ذلك طلب منهم الاطمئنان على والدته بمقر منزله وشركاه بشبرا الخيمة فوافقا واصطحباه بشبرا الخيمة وهناك دخل معهما لمقر شركته وخرج من باب آخر فأبلغا أجهزة الأمن التي كشف تحرياتها أنهما على علم بمخطط صاحب الشركة الهارب وأنهما سهلا هروبه مقابل مبلغ مالي وادعيا معاقبته لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحب الشركة الهارب وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه وحبس فردي الشرطة.

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