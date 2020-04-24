وصول 71 مصريًا عالقًا إلى مطار مرسى علم قادمين من صربيا

وصلت، منذ قليل، طائرة المصريين العالقين بمدينة بلجراد الصربية، وعلى متنها 71 مصريًا، استعدادًا لدخولهم فندق الحجر الصحي المخصص لهم بمدينة مرسى علم.وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه فور وصول المصريين العائدين من صربيا إلى مطار مرسى علم، تم إجراء الفحص الطبي لهم وسحب العينات لهم، وتوفير أتوبيسات مجهزة لنقلهم إلى فندق الحجر المخصص لهم بمدينة مرسى علم.وأضاف مرعي لـ"الدستور"، أنه جرى تعقيم مهمات ومتعلقات المصريين العائدين فور وصولهم، إلى جانب تعقيم الطائرة والكشف على طاقمها بالكامل، لافتًا إلى أنه تم تجهيز فرق طبية لرعايتهم طوال مدة الحجر المقررة لهم وهي 14 يومًا كما حددتها وزارة الصحة.