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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
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الزمالك يستقر على رحيل محمد عواد
الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:30 م
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استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل وإعارته محليًا أو خارجيًا لمدة موسم واحد.
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