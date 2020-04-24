66 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السنغال

قال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار إن بلاده سجلت 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة.وأضاف ضيوف، في تصريح بثته الإذاعة السنغالية، أنه بعد فحص 528 شخصا تم تسجيل 66 إصابة بالفيروس، لافتا إلى شفاء 5 مصابين سيخرجون اليوم من المشافي إلى بيوتهم.وأكد أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في بلاده يوم الثاني من مارس الماضي بلغ 545 شفي منهم 262 مصابا، بينما يواصل باقي المصابين علاجهم في المستشفيات.