«حساسين»: سيناء ستظل أغلى وأقدس بقعة لدى المصريين

تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بالتهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وصقور وبواسل القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الـ38 لعيد تحرير سيناء، مؤكدا أن هذه الذكرى أصبحت محفورة بحروف من نور داخل قلوب وعقول كل المصريين.وقال حساسين فى بيانه، اليوم الجمعة، إن سيناء ستظل أغلى وأقدس بقعة لدى كل المصريين لأن شهداء قواتنا المسلحة الباسلة رووا أرض الفيروز بدمائهم الطاهرة، بعد أن حققوا أعظم انتصار فى تاريخ البشرية جمعاء وهو انتصار السادس من أكتوبر عام 1973 والذى لاتزال الأكاديميات العسكرية العالمية تعجز عن تفسير تحقيق الأبطال البواسل من الجيش المصرى العظيم لهذا الانتصار الكبير.وأضاف: أن الرئيس السيسى يواصل انتصارات المصريين والجيش المصرى فى سيناء من خلال إنجاز المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها، وهو أول قائد مصرى ينجح فى ربط سيناء بالوادي والدلتا بعد المشروعات القومية الكبرى فى مجال البنية الأساسية والتحتية من مشروعات الأنفاق والكباري والطرق، معربا عن ثقته الكاملة فى أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية خلال السنوات القليلة القادمة.