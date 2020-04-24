ندوة نادرة لـ محمد حسنين هيكل على قناة «هيئة الكتاب» غدًا

تعرض قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب عبر موقع "اليوتيوب"، غدًا السبت، ندوة نادرة للكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل تعود لعام 1991؛ ضمن مشروع "ذاكرة معرض الكتاب"، الذي يعني إتاحة تراث المعرض من فيديوهات نادرة وندوات مهمة.ويعد هيكل من أشهر الصحفيين المصريين والعرب في القرن العشرين، ومن الصحفيين العرب القلائل الذين شهدوا وشاركوا في صياغة السياسة العربية عل مدار سنوات عديدة.ويأتي "ذاكرة معرض الكتاب" ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بهدف بث المواد الثقافية والفنية، التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها على "يوتيوب" وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.