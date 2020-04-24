إسرائيل تقترب من 16 ألف إصابة و194 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 15803 حالة، و194 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وصادقت حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، على سلسلة تسهيلات جديدة، للتخفيف من القيود الاقتصادية المفروضة على التجار، ضمن خطة العودة للحياة الطبيعية غي ظل مكافحة تفشي الكورونا.ومن المقرر أن يسري تطبيق هذه التسهيلات، بدءا من مساء غد السبت.وتتضمن التسهيلات إعادة فتح مراكز التسوق، والمطاعم لخدمات توصيل الطلبات للمنازل فقط، أو طلب الطعام وعدم الجلوس داخلها، وصالونات تصفيف الشعر، والتجميل، ومراكز الطب البديل، ومراكز الخدمات، ومدارس القيادة، وورش السيارات، ومحلات الصرافة ودور الحضانة.