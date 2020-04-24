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نادية عبدالبارى -إيمان عامر -ميرفت فهمى -هاجر رضا -زينب صبحى -أريج الجيار





بدأت العديد من دول العالم التفكير الجدى فى استئناف أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية من جديد، والتعاطى مع فيروس «كورونا المستجد» على أنه أمر واقع ينبغى التعامل معه بحذر بما لا يوقف الحياة، منطلقة من آراء عدد كبير من خبراء الصحة حول العالم ومسئولى منظمة الصحة العالمية حول أن الفيروس سيستمر لفترة طويلة مع البشرية، ما يتطلب «التعايش» معه.

ومثل بقية دول العالم تسير مصر على هذا الطريق، وهو ما اتضح من تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، بأن البلاد تتجه لإعادة فتح جزئى وتخفيف القيود بعد عيد الفطر المبارك، مشترطًا لتنفيذ ذلك زيادة وعى وإدراك المواطنين بخطورة الأمر، واتخاذهم جميع الإجراءات الاحترازية التى تقيهم العدوى وتجعلهم يتعايشون مع الفيروس بأمان.

«الدستور» تسأل فى السطور التالية عددًا من الأطباء السؤال الأبرز فى العالم كله حاليًا: «كيف نتعايش مع كورونا؟».



الدكتور مجدى بدران

مجدى بدران: الالتزام بالتباعد الاجتماعى ووسائل الحماية الشخصية

اعتبر الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن شهر رمضان فرصة للقضاء على «كورونا»، والحفاظ على وضعنا المتقدم فى معركتنا مع الفيروس، من خلال الالتزام بتعليمات الوقاية.

وقال «بدران» إن «التباعد الاجتماعى» واحد من أساسيات الوقاية من الفيروس والتعايش معه، خاصة فى شهر رمضان، لما له من خصوصية كبيرة عند المصريين، وذلك بإلغاء المناسبات الاجتماعية والدينية، ومنع التجمعات فى الأماكن المرتبطة بالأنشطة الرمضانية الاعتيادية، مثل جلسات الإفطار الجماعى والولائم وموائد الرحمن.

وشدد على أهمية التزام كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة بالبقاء فى منازلهم، لأنهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالوباء، وتجنب الحشود والامتناع عن المصافحة أو التقبيل.

وأضاف: «علينا الالتزام كذلك بوسائل الحماية الشخصية، مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية على الأقل، أو باستخدام المعقم الكحولى، مع تغطية الأنف والفم بمنديل عند السعال والعطس أو بثنية مرفق الذراع، وتجنب المخالطة اللصيقة مع أى شخص لديه أعراض نزلات البرد والإنفلونزا».

وأوصى «بدران» بطهى المنتجات الحيوانية والطيور والبيض جيدًا، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية، وعدم لمس اليد والعين والأنف، إلا بعد تعقيم الأيدى.



محمد شرف: تحويل العادات الوقائية إلى طقوس يومية فى حياتنا

طالب الدكتور محمد عبدالمنعم شرف، مدرس طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، الجميع باستمرار الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية، التى أعلنتها وزارة الصحة والسكان، وعلى رأسها غسل اليدين لمدة ٢٠ ثانية بالماء والصابون، وعدم ملامستهما للعين والوجه، وتطهير ملابس الخروج فور العودة للمنازل.

وقال «شرف»: «علينا التعود على العادات الطبية السليمة والتوعية بها وتحويلها إلى طقوس يومية، مع تجنب الأماكن المزدحمة، الأمر الذى يتطلب من المصالح الحكومية والخاصة والمحال العامة والخاصة والشركات والمستشفيات العمل على تجنب حدوث أى تزاحم بين المواطنين المترددين عليها». وأضاف: «على المواطن أن يبتعد عن التزاحم، مع وضع الكمامات والقفازات، والعطس والكحة فى منديل أو فى المرفق، فضلًا عن التخلص من الأكياس التى يحمل بها الأغراض التى اشتراها فور عودته للمنزل، وذلك بوضعها فى سلة المهملات، للحماية من أى ميكروبات أو فيروسات قد تحملها».



أشرف عقبة: فرض عقوبات على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية

أشاد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة منذ بداية تفشى الفيروس، وحرصها على حياة المواطن المصرى قبل أى شىء.

وقال «عقبة» إن الوضع الذى يشهده العالم الآن جعل الجميع يتعايش مع الفيروس، حتى ينجح العلماء فى التوصل للقاح، الأمر الذى ستسير عليه مصر ويتطلب من مواطنيها عدم الاستهتار حفاظًا على أرواحهم، والبقاء داخل المنزل بقدر الإمكان، وعدم مخالطة أى شخص مريض، ومنع أى تجمعات، لأنها مكان خصب لانتقال الفيروس.

وشدد على ضرورة تناول الطعام الصحى، الذى يساعد على تقوية المناعة، حتى لا يتمكن الفيروس من مهاجمة الجهاز التنفسى، خاصة التى تحتوى على «فيتامين سى» و«فيتامين د»، فضلًا عن الالتزام قدر الإمكان بشرب المياه بكثرة بعد الإفطار.

وطالب الحكومة المصرية بفرض عقوبات على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية التى وضعتها مؤسسات الدولة لمواجهة «كورونا»، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التدخين، لأنه يضر الرئتين، ما يضعف أداءهما فى مواجهة الفيروس، ويساعد المرض على السيطرة على الجسم بالكامل.



أمجد الحداد:تجنب التجمعات وزيادة الحرص فى المواصلات والأسواق

توقع الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، استمرار انتشار «كورونا» بين المواطنين، ما يلزم التعايش مع وجود الفيروس، لكن بشرط اتباع تعليمات التباعد الاجتماعى، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال «الحداد»: «ليس معنى سماح الحكومة المصرية بعودة الحياة لطبيعتها بعد شهر رمضان الكريم أن تعود الحياة لما كانت عليه من قبل بنفس نمط المعيشة وسلوكيات الحياة والتزاحم والاختلاط».

وأضاف: «على المواطنين مراعاة الظرف الراهن واتباع نفس إجراءات الوقاية فى كل مكان، سواء فى عمل أو ناد أو سوبر ماركت، وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين، والالتزام بالمسافات الآمنة بين كل فرد وآخر فى أماكن العمل».

وتابع: «علينا تجنب الازدحام والتجمعات، واتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بشكل دائم فى حياتنا، خاصة فى وسائل المواصلات وأثناء شراء المستلزمات من الأسواق، وذلك بارتداء الكمامات والقفازات، وغسل اليدين بالماء والصابون فور الدخول للمنزل، وبالكحول أثناء الوجود فى الخارج».

وأشار إلى ضرورة تجنب ملامسة الأسطح الصلبة باليد، والابتعاد بقدر آمن عن الأشخاص، وعدم ملامسة العين والأنف والوجه باليد، وتغطية الفم والأنف حال وجود حالة تعانى من العطس والسعال، وتعزيز الجهاز المناعى للجسم من خلال تناول الخضروات والفاكهة، والتقليل من الدهون والسكريات، وتناول جميع الأغذية الصحية مع تعقيمها جيدًا بالماء والخل، بجانب التعرض للشمس.

وشدد على الاستمرار فى منع التجمعات العائلية وإقامة الأفراح والمناسبات الأخرى، وعند ظهور الأعراض على شخص التوجه الفورى لمستشفيات الحميات المعنية باستقبال حالات «كورونا» والكشف عليها والتعامل معها. واختتم: «الحياة ستستمر مع النظافة الشخصية واتباع جميع الإجراءات الاحترازية، لنتبع طريق مناعة القطيع تدريجيًا، ويكتسب المواطنين المناعة ضد المرض».



هالة بدوى:تقوية المناعة عن طريق الشمس والخضروات والفواكه

دعت الدكتورة هالة بدوى، أستاذ المناعة، إلى التعرض لأشعة الشمس بشكل دورى، من أجل تحسين الصحة العامة والوقاية من الفيروسات، خاصة «كورونا المستجد».

وشددت على أهمية تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينى «د» و«سى»، الموجودين فى الموالح والعصائر الطازجة، خاصة الليمون البارد والبرتقال والجوافة، وكذلك فيتامين «A» الموجود فى الخضروات، موضحة أن الفواكه والخضروات تساعد فى تقوية المناعة فى مواجهة الفيروسات، وهو أمر ضرورى فى التعايش بشكل سليم معها. وأضافت: «من الضرورى أيضًا أن نتناول المشمش والزبادى فى سحور رمضان، فى ظل ما بهما من فيتامين بى ١٢، مع تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان وقمح البليلة، التى توفر كمية من الزنك الذى يساعد على تقوية المناعة، بالإضافة إلى تناول المأكولات البحرية والجمبرى وزيت الزيتون والبقوليات بكل أنواعها».



خالد زمزم: بقاء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فى المنزل

رأى الدكتور خالد زمزم، أستاذ الأمراض الصدرية، أن احتمالية استمرار تهديدات فيروس «كورونا» تعنى أن كل المواطنين سيكونون مرضى محتملين، ويمكن تقسيمهم إلى ٣ فئات هى الأطفال والشباب وكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، وكل منها تحتاج إلى اتباع إجراءات مختلفة للوقاية من الإصابة. وأوضح أن الفئة الأولى تضم الأطفال، وهم حاملو الفيروس الصامتون، إذ يمكن أن يهاجمهم الفيروس دون أى أعراض، لأن أجسادهم قادرة على مقاومته، لكنه يظل قادرًا على الانتقال من خلالهم لبقية أفراد الأسرة، ومع صعوبة وضع الطفل فى العزل لمدة أسبوعين، أرى أن مسئولية الحماية هنا تقع على عاتق الآباء والأمهات.

وأضاف: «الفئة الثانية وهى الشباب الذين لا يزالون ملتزمين بالذهاب للعمل، عليهم الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى، مثل التباعد الاجتماعى، وارتداء واقٍ للأنف، ويفضل ماسك N95 وN8000».

أما الفئة الثالثة فتضم كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، ويتعامل معها كل الأطباء بحذر شديد، لأن الخطر مضاعف فى مواجهتهم للفيروس، خاصة أصحاب الأمراض القلبية والمناعية مثل الذئبة الحمراء والروماتويد، لذا عليهم أن يقوا أنفسهم باستمرار من الأمراض البكتيرية والفيروسية، والالتزام بغرفة دون الخروج إلا للضرورة.

وقال «زمزم»: «أنصح كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية المزمنة، مثل الالتهاب الشعبى المزمن والشدة الرئوية والتمدد الشعبى والربو، بالابتعاد تمامًا عن الكورتيزون، لأنه يدمر جهاز المناعة بالتدريج، وذلك بالتنسيق مع الأطباء المعالجين، فضلًا عن أهمية تناول فيتامينات مركبة ومجموعة الأوميجا، بجانب الغذاء الداعم للمناعة».

وأضاف: «على أصحاب الأمراض المزمنة الحصول على تطعيم الأنفلونزا وتطعيم الجدار البكتيرى، لحمايتهم من العدوى على مدار العام، وللحفاظ على أجهزتهم الصدرية فى مواجهة كورونا».

واعتبر أن نجاح سيناريوهات الوقاية من الفيروس مرهون بربة المنزل، المطالبة باتباع عدة خطوات، أهمها تنظيف الأسطح المعدنية باستمرار، وتعقيم المعلبات المعدنية بنفس الكيفية، وكذلك الأطعمة المحفوظة فى أغطية بلاستيكية، مع تطهير أى شخص يدخل المنزل، بوضع محلول كلور مخفف على الأحذية، لأنها قد تحمل الفيروس إلى السجاد.

