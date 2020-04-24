ترامب يبحث مع رئيس إندونيسيا سبل التعاون للقضاء على كورونا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، هاتفيا مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو سبل مساعدة إندونيسيا لمواجهة جائحة (كوفيد ـ 19)، معربا عن دعمه القوي لشعب إندونيسيا.وقال جود دير المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض إن الرئيسين اتفقا على التعاون سويا من أجل القضاء على الوباء واستعادة القوة للاقتصاد العالمي.وأضاف أن ترامب وويدودو ناقشا، كذلك الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، وأكدا على الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال ما يجمع الدولتين من صلات قوية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية.