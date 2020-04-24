الاتحاد الأوروبى يطلق حملة لجمع 7.5 مليار يورو لمكافحة «كورونا»

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، عزم الاتحاد الأوروبي جمع 7.5 مليار يورو (حوالي 8.1 مليار دولار) لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت المسؤولة الأوروبية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حملة جمع هذه الأموال عالمية ومن المقرر أن تبدأ يوم 4 مايو المقبل.وأضافت "فون دير لاين" أن هذه الأموال سيتم استخدامُها لتعزيز جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين به، مشيرة إلى أن "هذه خطوةٌ أولى فقط، ولكن سوف نحتاج المزيد في المستقبل".وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدًا في مساعدة العالم للتعاون في مكافحة فيروس كورونا".