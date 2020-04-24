ارتفاع أعداد الوفيات فى فرنسا لـ 22245

سجلت فرنسا اليوم الجمعة، 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 22245، وفق قناة العربية.كانت قيادة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، أعلنت اليوم الجمعة، أن 120 من بين جنودها البالغ عددهم 1046 شخصا، والذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 19 (كورونا المستجد) على متن حاملة الطائرات، أو عند عودتهم إلى الشاطئ، غادروا المستشفى أو حجزهم في مجمع عسكري.وفقًا للبحرية الفرنسية، أوضح القبطان إريك لافولت أنهم "لم يظهر عليهم أي أعراض لمدة 48 ساعة، وتم اختبارهم بعد مغادرتهم" مستشفى تدريب الجيش في تولون أو حجزهم.وأشارت البحرية الفرنسية إلى أنه تم فرض ارتداء الكمامات بشكل إجبارى على الجنود الذين غادروا الحجر الصحى، وخلال عودتهم إلى منازلهم.