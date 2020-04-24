محمود خليل يكتب: إفطار على مائدة السلطان

فى عام ٩٠٦ هجرية الذى وافق عام ١٥٠٠ ميلادية كان قنصوة الغورى يتسلطن على عرش المحروسة، وهو- كما تعلم- واحد من سلاطين الدولة الجركسية. ربما كان رمضان هذا العام أسعد رمضان مر عليه منذ مولده عام ١٤٤٦، عمره وقتها كان ٥٤ عامًا، قضى فيها رحلة طويلة من المعاناة تتشابه مع الرحلة التى خاضها مماليك أمثاله، ليلة الرؤية أمر السلطان بتحريك الموكب المعتاد لاستطلاع هلال الشهر، احتشد الناس من كل فج عميق بالقاهرة تعلو وجوههم البهجة والفرحة بشهود الموكب، ها هو المحتسب يظهر فى الصدارة ومن حوله وقف القضاة الأربعة «المالكى والشافعى والحنفى والحنبلى»، ومن خلفهم يظهر أرباب الحرف وصبيانهم، وها هى الفرق الموسيقية التى تحمل الطبول والزمور تجرب آلاتها استعدادًا لضربة البداية، وحول الموكب يظهر حملة المشاعل والقناديل والشموع يهزمون ظلام الليل بالنور، بدأ الموكب يشق شوارع القاهرة، وقد علا صوت الطبل والزمر، حتى غطى على الأصوات الصاخبة المبتهجة التى انخرطت فى التكبير والتهليل والترحيب بشهر رمضان، فجأة يعلو صوت المحتسب مطالبًا الجميع بالسكوت، يصمت الناس وكأن على رءوسهم الطير، منصتين إلى الخبر المنتظر، ها هو يزف للجمع المحيط ثبوت رؤية هلال رمضان، فيكبر الناس فرحين بقدوم الشهر، ويهرع الصبية وفى ذيلهم الأطفال الصغار هاتفين: «صيام.. صيام»، ثم تبدأ مدافع القلعة فى الانطلاق حتى تنبه من لم يصله صوت البشر بأن الغد صيام.

مثله مثل كل سلاطين- ثم ملوك- مصر اعتاد «الغورى» على تنظيم مأدبة رمضانية يدعو إليها كبار المماليك وخشداشيتهم لينعموا بأطايب الطعام والشراب، ومؤكد أن البسطاء من أولاد البلد كانوا محرومين من المتع المباحة والمستباحة لمن يحضر مأدبة السلطان، لكن السلطان لم يحرمهم من الفرجة، وكان كغيره يعلم أنها المتعة الأثيرة للمصريين فى شهر رمضان، وهى الوسيلة الأهم لتمرير ساعات الصوم، رغم اعتدال الجو فى أبريل، فالصوم صوم والحرمان لا يخففه طقس ولا يقلل من معاناته ظرف، ولا بد من التسلية، علم الأهالى أن «عزومة السلطان» تحدد لها يوم ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ أبريل عام ١٥٠٠م. فاحتشدوا فى الشوارع لمشاهدة موكب العزومة. يحكى المستشرق الفرنسى «جاستون فييت» فى كتابه «القاهرة مدينة الفن والتجارة»- ترجمة مصطفى العبادى- مشاهد الموكب الكبير، مشيرًا إلى أنه كان يعتمد على تنظيم دقيق فى تحديد أماكن الضباط الذين يسيرون أمام السلطان، فكان الأهالى يشاهدون فى البداية الجنود العشرة الذين يحملون البلط، يتبعهم على صهوتى جوادين أشهبين اثنان من الغلمان، يلبسان طاقيتين صفراوين وثوبين من الحرير المطرز بالذهب، ثم يظهر السلطان ممتطيًا صهوة جواد مطهم يلمع معدنه تحت أشعة الشمس وقد غطت عنقه قطعة من الحرير الأصفر المشغول بالذهب، فى المواكب غير الرمضانية كانت ملابس السلطان تبدو بقعة قاتمة وسط الصفار الفاقع المحيط. فتغطى رأسه عمامة سوداء ورداء طويل من الحرير الأسود له أكمام واسعة، أما فى «عزومة رمضان» فكانت ملابسه تميل إلى البياض حتى لون حذائه كان أبيض.

يواصل الموكب سيره والأهالى من خلفه يستمتعون بما يشبع نظرهم وينسيهم تقلصات المعدة الخاوية، حتى إذا اقترب من القصر السلطانى علت هراوات العساكر مهددة ومنذرة، فيبدأ أولاد البلد فى التفرق وهم قريرو العين بعد أن استهلكوا بضع ساعات جعلتهم أكثر قربًا من الموعد المنتظر مع أذان المغرب، فى حين يدخل الأمراء وأولاد الذوات، حيث تتراص صنوف الطعام والشراب على المائدة السلطانية العامرة.

