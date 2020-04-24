ارتفاع وفيات كورونا فى المملكة المتحدة لـ19 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 768 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في مستشفيات المملكة المتحدة منذ بداية الأزمة إلى 19 ألفا و6 وفيات.وقال الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حتى التاسعة من صباح 24 أبريل، تم الانتهاء من 612 ألفا و31 اختبارا (للكشف عن الفيروس)، بما فيها 28 ألفا و532 اختبارا في 23 أبريل"، مشيرا إلى أن تلك الاختبارات شملت 444 ألفا و222 شخصا، ثبتت إيجابية تحاليل 143 ألفا و464 شخصا منهم.وأضافت الوزارة، في بيانها اليومي: "حتى الخامسة من مساء 23 أبريل، من بين أولئك في المملكة المتحدة الذين جاءت اختباراتهم للفيروس إيجابية، مات 19 ألفا و506.