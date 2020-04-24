المفتى لـ«الدستور»: الالتزام بعدم إقامة صلاة الجماعة والتراويح له ثواب عند الله

■ بداية.. كيف نغتنم رحمات الشهر الكريم؟

■ يشعر البعض بأن روحانيات رمضان قلت بسبب إلغاء صلوات الجماعة والتراويح ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.. بماذا تنصحهم؟

■ فى مثل هذه الأزمات.. ما الدور المنتظر من رجال الدين؟

■ ماذا عن دور دار الإفتاء بشكل محدد فى هذه الأزمة؟

■ اتصالًا بالحديث عن «كورونا».. هل الفيروس ابتلاء من الله؟

■ كيف تنظر لادعاءات الجماعة الإرهابية بأن «كورونا انتقام من الله»؟

■ ما حكم التحريض على عدم دفن ضحايا كورونا كما حدث مع جثمان الدكتورة سونيا عارف فى محافظة الدقهلية؟

■ ماذا عن إقامة صلاة الغائب فى المنازل؟

■ هل فى التراث أحداث مشابهة استقت منها المؤسسات أحكامها الشرعية الآن.. أم أن معطيات هذه الأزمة فرضت الجديد؟

■ ما نصيحتك للأزواج الذين لم يدعم التزام المنزل علاقاتهم؟

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية: إن «الابتلاءات والشدائد من أقدار الله تعالى التى يجب أن نستقبلها بالإيمان والثبات والأخذ بالأسباب»، مشيرًا إلى أن «الابتلاءات تحضنا على التوبة واللجوء إلى الله والتعاون على البر والتقوى والالتزام بتعاليم الدين الإسلامى، كما أنها تحمل فى طياتها ألطافَه ورحماتِه سبحانه وتعالى»، محذرًا من الجزم بأن الوباء عقاب من الله لا يصح لأن هذا أمر غيبى.وأضاف فضيلة المفتى، فى حواره مع «الدستور»، أن «عدم إقامة الشعائر الجماعية فى ظل هذه الظروف واجب شرعًا، وهو أمر الله تعالى الذى لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأى سبب ولو كان لإقامة الجماعة أو التراويح»، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».- شهر رمضان من الأشهر التى لها مكانة كبيرة عند الله عز وجل، وهو شهر تكثر فيه الطاعات تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتهد كل مسلم فى العبادة حتى ينال ثمرة الصوم والشهر الكريم، وهى التقوى، لذا علينا جميعًا، فى رمضان وفى غير رمضان، أن نخلص فى عبادتنا لله، وأن نخلص فى القيام بأعمالنا، لأن العمل عبادة.فلنبدأ رمضان بالتوبة إلى الله توبة نصوحًا حتى نقبل على الله بقلوب صافية، ثم نغير سلوكياتنا السيئة ونبدلها بخصال حميدة نتدرب عليها على مدار الشهر الكريم، وعلى رأسها الابتعاد عن الكذب واجتناب الغيبة والنميمة والغش.وعلينا التخلق بالأخلاق الحسنة، مثل إصلاح ذات البين والتكافل الاجتماعى وصلة الأرحام وإطعام الفقراء، فقد كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون فى رمضان، أجود بالخير من الريح المرسلة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل الصدقة صدقة فى رمضان»، وذلك لما لها من رمزية وخصوصية، فعلى الجميع المبادرة إليها والحرص على أدائها، وكذلك يجب الحرص على إخراج الزكاة مبكرًا نظرًا للظروف الراهنة التى نجمت عن انتشار فيروس كورونا المستجد.- علينا أن ندرك ونعى كمسلمين أن عدم إقامة الشعائر الجماعية فى ظل هذه الظروف واجب شرعًا، وهو أمر الله تعالى الذى لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأى سبب ولو كان لإقامة الجماعة أو التراويح، ونحن مثابون على الالتزام بتلك التعليمات.ولا يجوز استغلال العاطفة الدينية لدى عامة الناس وتعريض حياتهم للخطر وربما للموت، بحجة إقامة سنة التراويح أو غيرها، فلا بأس أن يقيم الإنسان صلاة التراويح فى بيته مع زوجته وأبنائه الذين يختلط بهم ويعايشهم دون ضرر، مع الالتزام بالتدابير الصحية التى تلتزم بها عامة الأسر فى البيوت.ومن الممكن أن تجتمع الأسرة المسلمة على قراءة بعض الأحاديث النبوية من كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووى، ليقرأ من يجيد القراءة حديثًا أو حديثين من كل باب، فأحاديث «رياض الصالحين» سهلة وواضحة المعنى، وأغلبها فى الرقائق والآداب وأعمال اليوم والليلة التى يحتاج لمعرفتها كل مسلم.وليعلم كل مسلم أن فى العبادة الفردية التى ينفرد فيها الإنسان بخلوة صافية مع الله تعالى لذة قلبية وترقية للنفس، وما شرعت العبادات الجماعية فى أصلها إلا لتقوية علاقة الإنسان الفردية بالله، وإعانته على إصلاح نفسه وتحصيل التقوى وتهذيب الباطن وتطهير السر، وكلها أحوال خفية بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى.- علماء الدين هم ملاذ الأمة وحصنها المنيع، وجميعنا يضطلع بدوره فى تلك الأزمة، وعلينا جميعًا تدشين حملات للتوعية وبيان جميع الأحكام المتعلقة بالأزمة، وإزالة الشبهات حول ما قد يدور فى أذهان الناس، خاصة فيما يتعلق بالعبادات الجماعية التى جرى تعليقها حتى يرفع الله هذه الغمة، كصلاة الجمعة والجماعات فى المسجد، فهى من باب الأخذ بالأسباب وليس فيها أى مخالفة شرعية على عكس ما يدعى المتشددون.وعلى العلماء ورجال الدين أن يبينوا للناس أن الالتزام بتعليمات السلطات المختصة من إجراءات صحية واحترازية هو واجب دينى وشرعى، وجميعنا نقف على ثغور الوطن، بجانب جيش مصر الأبيض من الطواقم الطبية، وكذلك القوات المسلحة والشرطة الباسلة، الذين يبذلون قصارى جهدهم لحصار الأزمة ولا يزالون يضحون بأرواحهم، ويدفعون الغالى والنفيس لحماية هذا الوطن.- تحرص دار الإفتاء المصرية على تعظيم قيمة الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى فى تلك الأجواء، حيث استغلت إمكانات الإنترنت ووسائل التواصل لبث الدروس الدينية والمواعظ الإيمانية، وبيان الأحكام والفتاوى الشرعية الخاصة بفيروس كورونا، وأيضًاـ عبر البث المباشر على صفحة الدار، أجبنا عن كل ما يدور فى أذهان المتابعين حول أزمة كورونا وغيرها.كما أطلقنا حملات التوعية، مثل حملة التبرع بأموال العمرة، تحت عنوان «كأنى اعتمرت»، كى يساعد من كانوا ينوون العمرة هذا العام العمالة غير المنتظمة ومن فقدوا عملهم فى ظل هذه الظروف الحرجة التى نمر بها، وقد لاقت هذه الحملة استحسانًا كبيرًا فى مصر وخارجها، كما ناشدت الدار المواطنين عدم النزول للحدائق والمتنزهات يوم شم النسيم، التزامًا بالتعليمات الصحية، للوقاية والحد من انتشار الفيروس، وذلك عبر حسابتها الرسمية بمواقع الواصل الاجتماعى.وشددنا أيضًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، كما يجرى توجيه عدد من النصائح والتحذيرات بشأن الأحداث الجارية.ونحن سنحاول الاستفادة بأكبر شكل من جميع الوسائل التكنولوجية لإيصال صحيح الدين والإجابة عن كل ما يدور فى أذهان الناس من أسئلة، فيما يتعلق بأحكام شهر رمضان المبارك، كما سيجرى استثمار صفحة الدار الرسمية على «فيس بوك» و«تويتر» لتقديم وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، إضافة إلى تكثيف أوقات البث المباشر الذى يظهر من خلاله عدد من علماء دار الإفتاء المصرية للرد على استفسارات المتابعين وأسئلتهم، فضلًا عن ظهور عدد من علماء الدار فى بعض البرامج التليفزيونية المباشرة للرد على استفسارات المشاهدين وأسئلتهم حول رمضان وأحكام الصيام، إضافة إلى الرسائل والبيانات الصحفية اليومية التى تصدر عن المركز الإعلامى لدار الإفتاء حول أحكام وفتاوى الصيام التى يكثر السؤال عنها.وتعمل دار الإفتاء على تعزيز فريق الفتوى الهاتفية والإلكترونية من أجل إتاحة الفرصة لتلقى أكبر عدد من تساؤلات الناس فيما يتعلق بالشهر الكريم عن طريق الخط الساخن للدار «١٠٧»، إضافة إلى زيادة عدد فريق الفتوى الإلكترونية، حيث تستقبل الدار أسئلة المستفتين عبر نافذة لها على موقع دار الإفتاء المصرية على شبكة الإنترنت.وكذلك تستقبل الدار الأسئلة عبر تطبيق إلكترونى على الهواتف الذكية يهدف لتسهيل التواصل بين السائلين ودار الإفتاء المصرية وهو استكمال لمسيرة الدار نحو تذليل عقبات وصعوبات عملية حصول المستفتين على إجابات لفتاويهم من ذوى الخبرة والتخصص، فيتاح أيضًا استقبال أسئلة الصائمين فيما يتعلق بالشهر الكريم من خلال الأجهزة المحمولة بشتى أنواعها، كما يمكن للسائل مشاهدة جميع أسئلته التى يرسلها إلى دار الإفتاء المصرية فى أى وقت يريده.- الابتلاءات والشدائد من أقدار الله تعالى التى يجب أن نستقبلها بالإيمان والثبات والأخذ بالأسباب، والابتلاءات تحضنا على التوبة واللجوء إلى الله والتعاون على البر والتقوى والالتزام بتعليمات ديننا الحنيف، كما أنها تحمل فى طياتها ألطافَه ورحماتِه سبحانه وتعالى، والجزم بأن الوباء عقاب من الله لا يصح لأن هذا أمر غيبى.والأمر لا يختلف من مجتمع لآخر، فكل مجتمع فيه الصالح والطالح، والمحسن والمسىء، فعلينا أن نأخذ بأسباب رفع البلاء، فمنها أسباب دينية، وأخرى أسباب دنيوية، أما الدينية فالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والدعاء، وأما الأسباب الدنيوية فاللجوء إلى أهل الاختصاص والالتزام بنصائحهم وإرشاداتهم التى فيها النفع والحل بإذن الله.على الإنسان الإكثار من الأعمال الصالحة، لأنها ترفع البلاء، وقال الله تعالى فى قرآنه الكريم: «وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ»، وفى الوقت نفسه لا يهمل منطق الأسباب والأخذ بها فى الوقاية والعلاج، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يوردن ممرض على مصح»، ويقول: «تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء».- الجماعة الإرهابية، وكل جماعات الظلام، بدأت فى إطلاق الشائعات منذ انتشار فيروس كورونا، وكل هذا يستهدف إثارة البلبلة وخرق الإجراءات الوقائية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الوباء، حيث يسعى أعداء الوطن، بكل الطرق، إلى تحريض الناس على مخالفة قرارات حظر التجوال ومنع التجمعات، وذلك قد يتسبب فى نقل العدوى، فنادوا بالخروج فى مسيرات على خلاف الشرع، مثلما حدث فى الإسكندرية وبعض المدن، بدعوى التكبير والابتهال إلى الله لرفع البلاء.هذه الدعوات لم تتوقف عند هذا الحد، بل دعت- تحت ستار الدين- الناس إلى إقامة صلاة الجمعة فى الشوارع وعلى أبواب المساجد بعد صدور قرار وزارة الأوقاف بتعليق صلاة الجمعة والجماعات فى المساجد حفاظًا على أرواح الناس، وكذلك الدعوة إلى تشغيل تلاوة القرآن الكريم بشكل مستمر فى مكبرات الصوت بالمساجد ليلًا ونهارًا، ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل تشن تلك الجماعات هجومًا عبر لجانها الإلكترونية على كل من يقوم بتحذير الناس من دعواتهم المشبوهة، حتى إنهم استهدفوا بالهجوم فيديو للبث المباشر لدار الإفتاء.وبدورنا حذرنا من الانجراف مع تلك الدعوات المشبوهة، وضرورة الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض، فضلًا عن رصد مخططاتهم ووأدها فى مهدها من خلال الرد عليها.وعلينا توعية الناس بخطورة هذه الأفعال التى قد تتسبب فى كارثة صحية، فقد حذرنا أهل الاختصاص وهم الأطباء من التجمعات بشتى أنواعها، لأنها تمثل سببًا رئيسًا فى انتشار فيروس كورونا، والله سبحانه وتعالى حذرنا وقال: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».- حرام شرعًا، فلا يصح التجمهر فى مواجهة أهالى المتوفى، كما أن التنمر ضد مرضى كورونا- شفاهم الله- يعد من الأعمال المشينة، فقد رأينا التشاؤم والاستهزاء والتحقير، وكلها سلوكيات ذميمة منهىٌ عنها.وأريد أن أشيد بدور أطباء مصر، المرابطين، الذين يواجهون الموت فى كل لحظة ويضحون براحتهم، بل بأرواحهم من أجل سلامة ونجاة غيرهم، فالامتنان والاحترام والتوقير فى حقهم واجب، والمسارعة بتكريمهم واجبة.- تجوز إقامة صلاة الغائب فى المنازل دون حرج فى ذلك، وعدم الصلاة على الميت أو قلة الحضور فى جنازته لا يحرم من ثواب الصلاة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.والمقصود بصلاة الغائب صلاة الجنازة التى تقام على من مات ببلد آخر، ومن أدلة مشروعيتها ما رواه البخارى ومسلم أن النبى صلّى على النجاشى حين نعى إليه.- هناك بعض الأحكام الشرعية والفتاوى التى نصدرها حاليًا تتشابه مع مواقف فى التاريخ الإسلامى، مثل حكم المتوفى بكورونا وهل ينزل منزلة الشهداء أم لا؟ وهو الحكم الذى أخذنا فيه بحكم الطاعون.وهناك أحكام أخرى تختلف باختلاف الزمان والمكان، فالواقع أساس الفتوى وعليه تنبنى ومنه تنطلق، وعلى حسب تصوره وفهمه تتنزل، وشأن المفتى فى الأديان كشأن الطبيب فى الأبدان، تختلف عنده الأحوال، والأئمة جميعًا راعوا وقائع الناس وعوائدهم وأحوالهم ومتطلبات عصرهم، وقد اتفق العلماء على أنَّ الأحكام تتغير بتغير الجهات الأربع: الزمان، والمكان، والأحوال، والأشخاص، وذلك تحت قُبَّة المقاصد الشرعية، ومظلة المصالح المرعية.- الأسرة هى القوام الأساسى لبناء المجتمع، وهى الأساس الذى كلما كان متينًا فى مواجهة الأنواء الوافدة والمتغيرات العالمية المخترقة، ثابتًا على أساس سليم من القيم مؤطرًا بأحكام الشرع الشريف- كان صرح المجتمع شامخًا منيعًا يمنح أفراده الأمان ويوفر لهم المناخ الملائم للعطاء والقدرة على إنتاج الحضارة.وللأسف رصدنا من خلال الأسئلة التى ترد إلى الدار خلال هذه الفترة بعض الاضطرابات الأسرية، وقد وجهنا فى دار الإفتاء بعض النصائح للأسرة المصرية.كما وجهت أنا رسالة مصورة إلى الأسر المصرية نصحتها فيها بأن تنظر إلى الجوانب الإيجابية فى تلك الظروف الاستثنائية التى ألزمت أغلب الناس بالمكوث فترات فى بيوتهم، فمن الممكن أن نحولها إلى فرصة طيبة للتقارب والتراحم ولاستعادة روح الحب والمودة والسكينة والتعاون وترميم ما يحتاج إلى ترميم من علاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، فالبيوت تبنى على الحب وعلى المودة وعلى الرحمة.