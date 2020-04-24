في يومهم العالمي.. «العامري» يحيي الأطباء البيطريين لمجهوداتهم لمواجهة كورونا

هنأ الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، الأطباء البيطريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري غدا السبت.وقال العامري في بيان صحفي، اليوم الجمعة: السادة زملائي الأعزاء أطباء بيطريين مصر.. كل التحية والتقدير لحضراتكم جميعا بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري غدا بمشيئة الله.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في ظل الظرف الاستثنائي في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد.