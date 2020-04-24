ويطعمون الطعام.. مبادرات لتعويض «موائد الرحمن»: «مُصرون على كسب الثواب»

الحسينى عبدالفتاح: وجبات مغلفة للفقراء.. والتسليم «دليفرى»

رنا عز: توزيع كراتين بروتين وبقوليات تكفى الأسرة 10 أيام

محمد فوزى: 10 آلاف شنطة مواد غذائية لقرى العياط

«حلقة وصل» ترفع شعار «خد فطارك وافطر فى بيتك»

سليمان: التكفل بـ٢٠٠ «بيت» فى الأقصر

.. وسائق: خصصت سيارتى لتوصيل «شنط الخير» مجانًا

«لن يمنعنا أى طارئ عن فعل الخير».. شعار رفعه عدد من المواطنين الذين اعتادوا على إقامة «موائد الرحمن» لإفطار الصائمين من الفقراء والمحتاجين، فبعد أن اصطدم هؤلاء بقرار منع إقامة الموائد هذا العام، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، قرروا استبدالها بالعديد من «بدائل الخير»، على رأسها إعداد وجبات إفطار ساخنة مغلفة وتوزيعها على المحتاجين، أو إمداد الأسر الفقيرة بكراتين وشنط المواد الغذائية الأساسية، وغيرها الكثير.. «الدستور» تتحدث فى السطور التالية مع عدد من «المصرين على فعل الخير»، عن أبرز مبادراتهم لتعويض عدم إقامتهم «موائد الرحمن» هذا العام.ورث الحسينى عبدالفتاح، صاحب إحدى «موائد الرحمن» فى مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، فكرة إقامة مائدة لإفطار الصائمين وإطعام الفقراء عن أسرته، فأجداده يحرصون على هذه العادة منذ أكثر من ١٢٠ سنة، خاصة مع كونهم من أكبر العائلات فى المدينة.وقال «عبدالفتاح»: «نطعم فى المائدة كل عام مواطنين من مختلف مناطق الجمهورية، لكن هذا العام سنلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا».«الحيلة الخيرية» التى سيلجأ إليها «الحسينى» وعائلته تتمثل فى إعداد الطعام الذى يقدمونه كل عام، وتعبئته فى معلبات، ثم يتم توصيلها إلى منازل عدد من الأسر الفقيرة، إلى جانب من يتصلون لطلب الوجبة، وذلك عن طريق مجموعات شبابية متطوعة لأداء هذه المهمة، مشيرًا إلى أن التوزيع يتم بناءً على «كشوف صدقات وزكاة» ورثوها عن أجدادهم ويتم تحديثها بشكل مستمر عن فقراء المنطقة والمناطق المجاورة.وكشف عن أنه سيتم توزيع الوجبات قبل موعد الإفطار بنصف ساعة، منعًا للتكدس وحتى تذهب هذه الوجبات للفقراء والمستحقين «ساخنة»، وما يتبقى من التوزيع تأخذه مجموعة أخرى من الشباب إلى الطرق العامة لتوزيعه على المسافرين.وأشار إلى أن لديه ٥ طباخين يساعدونه فى إعداد هذه الوجبات، وحفاظًا على «التباعد» الذى دعت إليه وزارة الصحة والسكان خصص لهم مكانًا واسعًا يمتد على مساحة ٣٥٠ مترًا، داخل أحد الأبراج السكنية المملوكة له، ليعدوا فيه الطعام.واختتم: «منذ أكثر من ١٢٠ عامًا يقيم أجدادى فى رمضان جلسات ذكر وقرآن كريم بمشاركة مشاهير المقرئين، وينظمون موائد الرحمن للفقراء والمحتاجين، وأنا أكمل مسيرتهم الآن من خلال هذه الموائد التى تؤكد أن الخير فى مصرنا الحبيبة لا ينقطع».الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة، وعلى رأسها منع التجمعات، لم يمنع رنا عز من الحرص على استمرارها فى فعل الخيرات خلال الشهر الكريم، لذلك قررت «وضع خطة بديلة» عن «مائدة الرحمن» الكبيرة التى تقيمها فى منطقة الدقى بالجيزة منذ ٣ سنوات.الخطة قائمة على تعبئة كراتين بمجموعة من المواد الغذائية، من بينها البقوليات بمختلف أنواعها، والبروتينات التى تحتاجها الأسرة، على أن تكفى الكرتونة الواحدة احتياجات أسرة مكونة من ٤ أو ٥ أفراد لمدة من ٧ لـ١٠ أيام، وتحتوى على فرخة أو نصف كيلو لحم. وقالت «رنا»: «انتهينا من تجهيز ١٠٠٠ كرتونة، وسيتم توزيعها بشكل مستمر خلال شهر رمضان، بشكل أسبوعى كل يوم جمعة، وذلك لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة على مدار الشهر، وليس خلال أسبوعه الأول فقط كما يفعل كثيرون».وأضافت: «الخطة تتضمن توزيع كراتين مواد غذائية فى محافظة الفيوم، خلال الأسبوع الأول، ثم منطقتى بولاق الدكرور ونزلة السمان بالجيزة، فى الأسبوع الثانى، تليها المنيا وبورسعيد، فى الأسبوعين الثالث والرابع».قال محمد فوزى، صاحب مبادرة «بنفكر لبكره»، إنه وزملاءه فى المبادرة قرروا توزيع ١٠ آلاف شنطة من المواد الغذائية الأساسية على أهالى ١٥٩ قرية فى منطقة العياط بالجيزة، وذلك بناءً على «كشوف» لأكثر الأسر احتياجًا.وأضاف «فوزى»: «هذه الخطوة جاءت كبديل عن إقامة موائد رحمن كما تعودنا سنويًا، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى نعيشها خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأثيره على الأوضاع المعيشية لكثيرين، على رأسهم العمالة غير المنتظمة».وشدد على أن هدفهم الأساسى هو خدمة الفقراء والمحتاجين، والإصرار على فعل الخير وكسب ثوابه مهما كانت المعوقات، مشيرًا إلى عملهم على توزيع مطهرات وكمامات منذ بداية أزمة «كورونا»، إلى جانب منشورات توعية بإجراءات الوقاية.تحت شعار «خد فطارك وافطر فى بيتك»، أعلنت مؤسسة «حلقة وصل» عن توفير وجبات إفطار ساخنة للفقراء والمحتاجين، فى محافظة كفرالشيخ وبعض محافظات الصعيد، داعية إياهم إلى أخذها وتناولها فى المنزل، مع إتاحة توصيلها لغير القادرين على الحركة والمسنين فى منازلهم.وقال فتحى المزين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حلقة وصل»، إن المؤسسة تقيم «موائد رحمن» فى كفرالشيخ ومحافظات الصعيد، ومع منع التجمعات هذا العام بسبب «كورونا»، جاءت فكرة «خد فطارك وافطر فى بيتك» القائمة على أخذ الوجبة وتناولها فى المنزل، أو توصيلها حتى باب غير القادرين على الحركة.لا يختلف الأمر كثيرًا لدى محمود سليمان، الذى اعتاد هو وأسرته فى محافظة الأقصر على إقامة «مائدة رحمن» لإفطار المحتاجين سنويًا، لكن الظروف الحالية تحول دون تنفيذ ذلك هذا العام، لذلك قرر استبدال المائدة بشنط وكراتين تتضمن كل احتياجات الأسر المحتاجة وتوزيعها عليهم.وقال «سليمان»: «المبلغ المالى الذى كنا نصرفه على تجهيز المائدة طوال الـ٣٠ يومًا من أيام الشهر الكريم سنشترى به كميات من المواد الغذائية التى تكفى احتياجات ٢٠٠ أسرة فى مركز إسنا بالأقصر، إلى جانب توزيع المشروبات الباردة على المارة فى الطرق أثناء أذان المغرب».قرر محمد أحمد محمد، الذى يعمل سائقًا فى إحدى شركات النقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، تخصيص سيارته لتوصيل كراتين وشنط المواد الغذائية وتوزيعها على الأسر المحتاجة. وقال «محمد»: «نظرًا لإلغاء إقامة موائد الرحمن هذا العام بسبب كورونا، قرر القائمون عليها استبدالها بشنط وكراتين تحتوى على مواد غذائية، وبدأوا فى توزيعها على الأسر المحتاجة بمختلف محافظات الجمهورية، فاقترحت على بعضهم توصيلها بسيارتى مجانًا». وأضاف: «سيارتى ذات مساحة كبيرة، ويمكن استخدامها فى تحميل وتوزيع عدد كبير من الكراتين والشنط، خاصة مع وجود عدد كبير من المحتاجين الذين كانوا يعتمدون على موائد الرحمن للإفطار خلال شهر رمضان». وتابع: «قلت إن من حق هؤلاء المحتاجين توصيل الأكل عندهم مجانًا، وده أقل حاجة ممكن أقدمها لهم، فأنا لست من ميسورى الحال ماديًا، بس الحمد لله معايا عربيتى بشتغل بيها فقلت أدى للناس دى حقهم وأحاول أساعدهم باللى رزقنى بيه ربنا».