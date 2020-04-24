بطريرك الروم يترأس مراسم إعادة تكريس كنيسة القديسة كاترين

ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا القداس الإلهي في دير مار جرجس بمصر القديمة احتفالا بعيد القديس جيورجيوس شفيع الدير، بمشاركة المتروبوليت نقولا مطران طنطا (إرموبوليوس) والمتروبوليت نيقوديموس مطران مصر الجديدة (ممفيس) والمتروبوليت نيفون مطران بور سعيد (بيلوسِيُو)، ومساعدة عديد من الكهنة (والأبواب مغلقة).وبعد القداس الإلهي كشف البابا ثيودوروس عن تمثال نصفي مُغطى بعلم البطريركي موضوع في ساحة الدير للراقد في الرب رئيس الدير السابق أغاثانجيلوس، بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته؛ والذي جاء من تراقيا وخدم دير القديس جورج مدة 45 عامًا.بعد ذلك ترأس البطريرك مراسم إعادة تكريس كنيسة مقبرة القديسة كاترين؛ وقال غبطته: "مئات من إخوتنا المسيحيين الأرثوذكس يستريحون تحت هذه الرخامة منتظرين قيامة ربنا".