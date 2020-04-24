420 وفاة جديدة بـ«كورونا» و3021 إصابة في إيطاليا

سجلت إيطاليا 420 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و3021 إصابة جديدة في البلاد، وفقا لما أعلنته فضائية سكاي نيوز عربية.فيما سجلت إيطاليا الضحية الأولى لكوفيد-19 في أوروبا أرقاما قياسية في أعداد المتعافين من الفيروس المميت التي وصلت إلى 57 ألفا و576 حالة تعاف، حيث أحصت ألمانيا ليوم الأربعاء فقط 3033 متعافيا.كما تناقصت أعداد المصابين لليوم الرابع على التوالي بقدر851 مريضا مقارنة بالخميس، كما تقلصت أعداد مرضى العناية المركزة بمقدار 27 شخصا في ميلانو على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الوفيات في البلد نفسه.