الرئيس النمساوي يدعو لتضافر الجهود المجتمعية للتغلب على «كورونا»

أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين أهمية تضافر جهود الحكومة والقضاء والأمن والمجتمع المدني للتغلب على تداعيات جائحة كورونا.جاء ذلك خلال مراسم تعيين الرئيس النمساوي، اليوم الجمعة، فيرينا مادنر نائبة جديدة لرئيس المحكمة الدستورية، حيث أدت اليمين الدستورية في قصر هوفبورج الرئاسي بوسط العاصمة فيينا.وتعهدت النائبة الجديدة لرئيس المحكمة الدستورية بمراقبة الدستور وجميع القوانين الأخرى باستمرار وأن تؤدى واجباتها على الوجه الأكمل.من جانب آخر، احتفلت وزارة الخارجية النمساوية اليوم باليوم العالمي للدبلوماسية، وشددت في بيان اليوم الجمعة على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون الدولي لحل المشاكل العالمية خاصة في ظل جائحة كورونا الراهنة.وأضافت أنه بسبب أزمة كورونا أصبحت تعددية الأطراف أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث أن العمل الدولي الجماعي يمكننا من السيطرة على هذه الأزمة.