أفغانستان تسجل 95 إصابة جديدة بـ«كورونا»
الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:12 م
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سجلت أفغانستان 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 1330 حالة.
وأكد وزير الصحة العامة فيروز الدين فيروز - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - أن السلطات الصحية سجلت 95 حالة إيجابية جديدة عبر أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد وزير الصحة العامة فيروز الدين فيروز - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - أن السلطات الصحية سجلت 95 حالة إيجابية جديدة عبر أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.