أفغانستان تسجل 95 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت أفغانستان 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 1330 حالة.وأكد وزير الصحة العامة فيروز الدين فيروز - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - أن السلطات الصحية سجلت 95 حالة إيجابية جديدة عبر أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.