السيطرة على حريق بشركة تصنيع أوراق بالسويس

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالسويس، من السيطرة على حريق شب بمخزن مخلفات الورق بإحدى شركات تصنيع الأوراق والكرتون بمنطقة السخنة دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.كان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مدير إدارة الدفاع المدنى بنشوب حريق بإحدى قطاعات المنطقة الاقتصادية بالسخنة وتم دفع عدة سيارات إطفاء لمحاصرة النيران بالتعاون مع إدارة مكافحة الحريق بالشركة وتم محاصرة مخازن الورق رغم سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وانعدام الرؤية.وتم عزل منطقة الحريق عن مصانع الإنتاج والعمالة الموجودة بالشركة حتى تم إخمادها، وأمر اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.