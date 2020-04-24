سحب 5.5 مليار دولار من مصارف لبنان خلال 3 أشهر

حذر رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الجمعة، من التراجع السريع للسيولة في المصارف، وفق ما نقلته قناة العربية.وقال رئيس الوزراء اللبناني، إن 5.5 مليار دولار من الودائع تم سحبها من المصارف في 3 أشهر.وكان دياب امس الخميس، أعرب عن تفهمه للهجوم الذى تتعرض له الحكومة اللبنانية باعتبار أن هذا الأمر يأتى في سياق العمل السياسي، آملا في الوقت نفسه ألا يؤثر هذا "الهجوم السياسي" سلبا على منظومة الأمن الاجتماعي والغذائي في البلاد.وأعرب دياب – في مؤتمر صحفي في أعقاب مشاركته في الجلسة التشريعية لمجلس النواب – عن امتعاضه من قيام بعض التكتلات النيابية بالانسحاب من الجلسة على نحو أفقدها النصاب القانوني لاستمرار الانعقاد لدى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد مالي يُضاف إلى موازنة العام الجاري بقيمة 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لإطلاق "خطة التحفيز والأمان الاجتماعي" بهدف تغطية أعباء مواجهة وباء كورونا.