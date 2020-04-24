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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خارطة طريق لحل الأزمة في ليبيا (تقرير)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:49 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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عرضت فضائية «مداد نيوز» السعودية تقريرا يسلط الضوء على خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" والتي تهدف لإنهاء الأزمة في البلاد وتنهي سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس.

وأشار التقرير إلى أن "عقيلة صالح"، اقترح تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا بإشراف الأمم المتحدة وتشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة.

ووفقا للتقرير فإن قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا أعلنت تفويضها للمؤسسة العسكرية لتولي زمام الأمور والحفاظ على حقوق الشعب.

 واتهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر المجلس الرئاسي بأنه "خائن وعميل" لجلبه عناصر المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي مشيرا إلى أن تصرفات المجلس كانت سببا رئيسيا في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي.


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