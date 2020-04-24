زحام شديد أمام محلات الحلوى في بورسعيد (صور)

شهدت محلات بيع الحلوى بمحافظة بورسعيد، زحامًا شديدًا، اليوم الجمعة، من المواطنين لشراء حلوى أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك رغم تحذيرات الدولة من ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ووقف المواطنون في تجمعات كبيرة أمام "الفراشة" التي وضعها أصحاب محال الحلوى لعرض منتجاتهم في شوارع المدينة، في الوقت الذي ما زالت تواصل محال الحلوى عملها رغم تجاوز الساعة الخامسة مساءً.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شدد على أن الالتزام من قبل المواطنين سيسهم بشكل كبير فى تخطي هذه المرحلة، مناشدا ضرورة الوعي والالتزام بجميع الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطي هذه المرحلة الحرجة.