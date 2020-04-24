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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«FDA» تحذّر من استخدام علاج الملاريا لمصابي كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:51 م
كورونا
كورونا
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حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، من استخدام عقاريّ (كلوروكين) و(هيدروكسيكلوروكين) - المستخدمين في علاج الملاريا - لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خارج المستشفيات أو التجارب المعملية الرسمية، مشيرة إلى تقارير عن تسبب العقارين في "مشكلات خطيرة في ضربات القلب" قد تصل إلى الوفاة.

وقالت الإدارة في بيان: «سنواصل التحقيق في المخاطر المصاحبة لاستخدام هيدروكسيكلوروكين وكلوروكين للعلاج من كوفيد-19 والتواصل حين نمتلك المزيد من المعلومات».

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» التي أشارت إلى ظهور العديد من الأعراض الجانبية المصاحبة للعقارين على مستخدميهما من المصابين بفيروس كورونا - إلى جانب عقار (أزيثرومايسين)، وهو المزيج الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق كعلاج "مغير لقواعد اللعبة"، رغم عدم إثبات الاختبارات المعملية إلى الآن فعاليته في علاج الفيروس التاجي.

وتضمنت الأعراض الجانبية المشار إليها عدم انتظام ضربات القلب والوفاة في بعض الحالات، ولم تتحدث هيئة الدواء عن عدد الحالات التي أُبلغ عن وفاتها جراء الاستخدام الخاطئ لعلاج الملاريا، لكنها أشارت إلى أنه يمثل خطورة أكبر على مرضى القلب والكلى.

ولم تتم إلى الآن الموافقة على استخدام أدوية الملاريا لعلاج مرضى (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، لكن هيئة الغذاء والدواء قالت إنها تسمح بتوزيع واستخدام منتجات المركّبين المذكورين - المتبرَّع بها للمخزون الوطني الاستراتيجي - في ظروف محدودة، كعلاج حالات معينة لمرضى (كوفيد-19) في المستشفيات.

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