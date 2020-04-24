كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا يبحثان سبل مكافحة كورونا

بحث رئيس كوريا الجنوبية «مون جيه-إن» اليوم، مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في محادثة هاتفية سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مون قوله خلال المكالمة الهاتفية، إن جنوب أفريقيا تعد حليفا قويا لكوريا الجنوبية، باعتبارها دولة شاركت في الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953.وأضاف، أن كوريا الجنوبية تدرس حاليا توفير كمامات واقية للدول التي شاركت في الحرب الكورية للتعبير عن تقديرها لتضحياتها.وقال مون: «تأمل الكثير من الدول في الآونة الأخيرة في المساعدة، فنحن نسعى لتقديم المساعدات إذا كانت الظروف تسمح بذلك»، وذلك ردا على طلب المساعدة لحل مشكلة نقص الإمدادات الطبية.وتابع قائلا: «سندرس جديا سبل تقديم مساعدات للدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا».وبدوره، أشاد سيريل رامافوزا باستجابة مون الممتازة لوباء كورونا، قائلا: "إن كوريا الجنوبية قد مهدت طريقا جديدا نحو مكافحة أزمة كورونا وكلنا نريد أن نتبع هذا الطريق".وعبر مون عن تعازيه في ضحايا الفيروس في جنوب أفريقيا والقارة الأفريقية التي ارتفع فيها عدد حالات الوفاة والإصابة بالفيروس بشكل كبير.وقال مون إنه يثق بأن جنوب أفريقيا ستتغلب على كورونا في المستقبل القريب بفضل قيادة الرئيس سيريل رامافوزا.وشدد مون على أنه إذا رفعت جنوب أفريقيا إجراءات احتواء وباء فيروس كورونا، فيجب عليها السماح بحركة العاملين الأساسيين، مثل رجال الأعمال على نطاق معقول لا يعوق جهود مكافحة الفيروس وتمديد تأشيرة رجال الأعمال الكوريين المقيمين في جنوب أفريقيا بسلاسة.وردا على ذلك، قال الرئيس رامافوزا "من المهم جدا دعم تبادل رجال الأعمال لتنشيط الاقتصاد" وعبر عن موافقته لرأي الرئيس مون.