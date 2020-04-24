الأنبا ثاؤفيلس يزور البابا تواضروس للتهنئة بالعيد

زار الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، اليوم، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للتهنئة بعيد القيامة المجيد.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار الفيروس التاجي المعروف بـ"جائحة كورونا".