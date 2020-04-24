صوامع الإسكندرية تستقبل 8054.219 طن أقماح محلية

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين، ومندوب من الزراعة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة، ومندوب من جمعية القبانية، استقبلت حتى الآن أقماح محلية بإجمالي 8054.219 طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.وكان قد بدأ موسم توريد القمح بمحافظة الإسكندرية لعام 2020 يوم 15 أبريل الجاري في موعده كل عام، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.وتمثلت الاستعدادات في الآتي: صومعة برج العرب بسعة ٩٠٠٠٠ طن، وصومعة الكينج مريوط بسعة ٦٠٠٠٠ طن، وصومعة العامرية بسعة ٦٠٠٠٠ طن، وصومعة الصبحية بسعة ٦٠٠٠٠ طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد ٢ بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ سعة كل بنكر ٤٥٠٠٠ طن بإجمالى ٩٠٠٠٠ طن، بالإضافة إلى هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة أيضًا إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.