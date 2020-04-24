بريطانيا تعلن عن عقد قمة عالمية للقاحات في يونيو المقبل

أفادت قناة العربية الاخبارية، اليوم الجمعة، بأن بريطانيا أعلنت عن نيتها عقد قمة عالمية للقاحات في الرابع من يونيو المقبل.بدأت جامعة أكسفورد أمس الخميس، فى حقن أولى المتطوعين باللقاح الذى تم تطويره على مدار 4 أشهر، فى أولى التجارب البشرية بعد اجتياز التجارب الحيوانية بنجاح.وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية تلقت عالمة الأحياء الدقيقة، أول حقنة في التجارب البشرية في المملكة المتحدة على لقاح فيروس كورونا، موضحة أنها متحمسة لمساعدة الباحثين في جامعة أكسفورد على إيجاد طريقة للرد بها على المرض الذي يجتاح العالم.وقالت: "بما أنني لا أدرس الفيروسات، فقد شعرت بعدم جدوى هذه الأيام، لذا شعرت أن هذه طريقة سهلة للغاية بالنسبة لي لدعم القضية".الشخص المتطوع الآخر، هو باحث السرطان إدوارد أونيل، الذي قال إن التطوع كان "الشيء الصحيح الذي يجب عمله لضمان قدرتنا على مكافحة هذا المرض والتغلب عليه بشكل أسرع".