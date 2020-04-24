«القاهرة للمقاولات» تصرف منحة شهر رمضان للعاملين

أعلن المهندس نشأت مرسي رئيس شركة القاهرة للمقاولات العامة، صرف منحة شهر رمضان الكريم للعاملين.وأضاف «مرسي» في تصريح لـ«الدستور» أن الشركة تحرص دائما على توفير الدعم الكامل للعاملين في المناسبات في إطار التخفيف على العاملين، وتحرص على رفع كفاءة العمالة الموجودة لديها عبر برامج تدريبية هامة.