50 ألف حالة وفاة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جون هوبكنز، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بسبب كورونا يتخطى الـ 50 ألفا في الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت - خلال بيان - أنه من المتوقع أن يصل عدد الوفيات إلى 50 ألفا اليوم الجمعة، وهو ما يمثل ضعف عدد الوفيات بالفيروس قبل عشرة أيام، والأعلى في العالم، وفقا لإحصاءات "رويترز".وبحسب إحصاء "رويترز" أصيب نحو 875 ألف أمريكي بالمرض التنفسي شديد العدوى الذي يسببه الفيروس، وتوفي حوالي ألفي شخص جراء المرض يوميا هذا الشهر.ويُعتقد أن العدد الحقيقي للحالات أعلى، إذ حذر مسئولو الصحة العامة بالولايات من أن النقص في العمالة المدربة والمواد اللازمة حد من القدرة على إجراء اختبارات على نطاق واسع.