أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك، شهدت محافظة الإسكندرية، مسيرة بإحدى مناطق وسط المدينة حاملين مجسما للكعبة، رغم فرض حظر التجوال، ومنع التجمعات واتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.ورصد «الدستور» قصة مسيرة «الكعبة» في الإسكندرية، والتي انتهت بتعليقها بشارع سامي البارودي بمنطقة غربال وسط الإسكندرية، بعد أن أثارت جدلا كبيرا في الشارع السكندري، لما تشهده البلاد من انتشار فيروس كورونا.وقالت روجينا سعد أحد أهالي منطقة غربال، إن مجسم الكعبة الذي تم الاحتفال به، يتم تجهيزه لاستقبال شهر رمضان منذ عدة أيام، حيث تم تجهيز أعمدة حديدية، لحمل مجسم الكعبة، وتم دهانه بالألوان، كما تم دهان الحوائط وتعليق زينة رمضان، من خلال شباب المنطقة.وأضافت لـ« الدستور»، أن المسيرة أو كما يطلق عليها «زفة الكعبة» تتم كل عام في نفس الموعد بالأغاني و«دي جاي»، ولكن العام الماضي لم تجر تلك العادة السنوية، مشيرة إلى أن المسيرة بدأت أمس منذ الحادية عشرة مساءً واستمرت حتى قبيل فجر الأول من رمضان، وطاف الأهالي بمجسم الكعبة في شوارع شجرة الدر، وسامي البارودي، والنفوس، والعديد من شوارع منطقة غربال لتستقر في موقعها بأول شارع سامي البارودي.وأكد محمد محمود أحد أهالي منطقة غربال، أن ما تم في الساعات الأولي من صباح اليوم، هو عادة سنوية تتم في المنطقة، حيث يحتفل الشباب والأهالي باستقبال شهر رمضان بصناعة أكبر مجسم للكعبة في الإسكندرية، وهو شىء معتاد في المنطقة.وأضاف لـ« الدستور»، أن المنطقة بحكم أنها شعبية يتم فيها ذلك الاحتفال سنويًا منذ أكثر من 20 عامًا، ويبدأ الأهالي يطوفون شوارع المنطقة بالمجسم، مرددين الهتافات والاغاني الرمضانية، وما لفت الانتباه لها هذا العام هو الأزمة التي نمر بها حاليًا وهي انتشار فيروس كورونا والحد من التجمعات وفرض حظر التجوال لمواجهة الوباء.وأوضح أن ما تم من التجمع هو الخطأ بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، ولكن عمل المجسم ليس جهلا أو تخلفا، بل فرحة من الأهالي باستقبال الشهر الكريم وهذا ما نراه في الكثير من المناطق ومن بينها منطقة باكوس التي تجهز كل عام أطول فانوس في فرحة كبيرة بين الأهالي.وكان قد احتفل الأهالي باستقبال شهر رمضان المبارك حاملين مجسم الكعبة المشرفة قبل تعليقه بأحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة، يطوفون به شوارع وأزقة منطقة غربال في محرم بك، مع ارتفاع أصواتهم بالتهليل والتكبير، والهتاف بـ«مفيش كورونا».وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمسيرة تضم الأهالي والأطفال، حاملين مجسم الكعبة، مرددين "الله أكبر"، مع انتقاد رواد موقع التواصل الاجتماعي، ما تم من الأهالي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الوباء.ونجحت أجهزة الأمن، في القبض على مجموعة من الأشخاص الذين نظموا المسيرة بالإسكندرية قبل بدء حظر التجوال، والتي كانت احتفالا بشهر رمضان، حيث كانت الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، وأهابت بالمواطنين منع الزحام والاختلاط لمجابهة الفيروس المستجد.