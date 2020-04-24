انطلاق «فوازير سينما مصر» ضمن مبادرة «خليك في البيت» (فيديو)

أعلن المخرج المسرحي خالد جلال، انطلاق "فوازير سينما مصر" عبر قناة وزارة الثقافة المصرية ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، ومن المقرر أن تستمر طوال الشهر الكريم.وشارك خالد جلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، يشرح فيه المسابقة التي تصل جوائزها إلى خمسين ألف جنيه، قائلا: "المسابقة عبارة عن 30 مشهد من سبعين مشهد من أهم أفلام السينما المصرية بهدف نشر الثقافة السينمائية في صورة فوازير، نرجع الذكرى الجميلة الرائع اللي اتربينا عليها، يوميا هيكون في فيلم من أجمل أفلام السينما المصرية". على أن يكون المطلوب من الجمهور إرسال اسم الفيلم ومؤلفه ومخرجه والأبطال الرئيسيين فيه.وتعرض المسابقة يوميًا في تمام الساعة الخامسة والنصف، وهناك جوائز مالية وهي 10 جوائز مالية لأول 10 فايزين، و20 جائزة عينية من الاعمال الكاملة اصدارات وزارة الثقافة."سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، بطولة أكثر من 60 فنانا وفنانة خريجي الدفعة الثانية قسم تمثيل من ستديو المواهب، من بينهم "غادة طلعت، حسن عبدالله، مروة عيد، أحمد سعد والي، علاء النقيب، فاروق قاسم، مريم محمود الجندي، أمير الحسيني، بسنت أحمد صيام، أحمد الحسيني، رنا خطاب".