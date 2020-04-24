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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة الأنشطة الاقتصادية في ولاية جورجيا الأمريكية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:26 م
كورونا
كورونا
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فتحت ولاية جورجيا الأمريكية اليوم، الأنشطة الاقتصادية التي كانت مغلقة جراء تفشي وباء كورونا بعد أن قرر حاكم الولاية بريان كيمب تخفيف القيود المطبقة رغم وصول عدد الوفيات بالإصابة فيها إلى 900 حالة.

وفي الوقت الذي قرر فيه حاكم الولاية تمديد حالة الطوارئ بها إلى 13 مايو المقبل، سمح لأنشطة مثل صالونات الحلاقة والمراكز الرياضية والتجميل ودور السينما بالعودة للعمل.

كان كيمب قد أعلن يوم الاثنين الماضي خطته بعودة الأنشطة الاقتصادية ووقع على أمر تنفيذي بذلك أمس الخميس استعرض فيه القواعد التي ستبدأ بها جورجيا إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية المتوقفة.

وضمن هذه القواعد أن تعود المطاعم للعمل يوم 27 أبريل الجاري مع وضع حد أقصى لعدد الأفراد بحيث لا يزيد على 10 في كل 500 قدم مربع.

كما أن على أي نشاط اقتصادي يخطط للعودة للعمل أن يطبق مبدأ التباعد الاجتماعي ويفحص عامليه بصفة منتظمة لاستكشاف وجود علامات إصابة بالعدوى.

وواجه كيمب انتقادات بسبب قراره، ورغم أن الرئيس دونالد ترامب ذكر مؤخرا أنه ترك لكيمب تنفيذ ما يراه صحيحا، لكنه قال إنه لا يؤيد تبني هذه الخطوة بصورة مبكرة للغاية.

ورد حاكم الولاية على ترامب بتغريدة أعرب فيها عن تقديره لقيادة ترامب في هذه الفترة الصعبة، وأكد في الوقت نفسه أن هذا القرار نابع من البيانات ويتم وفقا لمتابعة مسئولي الصحة بالولاية، مشددا على حرصه على حماية أرواح وسلامة جميع مواطني جورجيا.

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