«إياتا» يحث ماليزيا على دعم شركات الطيران في مواجهة آثار كورونا

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ماليزيا على دعم شركات الطيران المحلية في مواجهة التداعيات المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للاستمرار وسط هذه الظروف الصعبة.ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الجمعة، عن نائب رئيس الاتحاد لإقليم آسيا والمحيط الهادئ "كونراد كليفورد"، قوله:"إنه بات من الضروري أن تتخذ الحكومة الماليزية إجراءات عاجلة مثل الدعم المالي المباشر والتمويل وضمان التمويل ودعم سوق الصكوك التجارية وكذلك الإعفاء الضريبي لكي تبقى هذه الشركات على قيد الحياة".وأوضح المسؤول في بيان أن الوضع يزداد سوءًا حيث واجهت عدة شركات طيران أزمة السيولة مع خسارة نقدية تبلغ 61 مليار دولار أمريكي.وتابع قائلًا: "وقد شهدنا إغلاق أول شركة طيران في هذه المنطقة لأعمالها التجارية.. ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد إن لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة، لضمان توفر تدفق نقدي كاف لدى تلك الشركات خلال هذه الفترة العصيبة".وأضاف كليفورد أن هذا الدعم له آثار واسعة النطاق على اقتصاد البلاد، محذرًا من أن 11.2مليون وظيفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعتمد على قطاع النقل الجوي وتتعرض للمخاطر في ظل استمرار الأزمة الراهنة.وأفاد بأن "هذه الشركات تلعب دورًا مهمًا خلال هذه الفترة العصيبة بنقل السلع الأساسية بما فيها المعدات الطبية، وآلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مختلف أنحاء العالم للعودة إلى أوطانهم جراء فرض قيود السفر. لذلك ينبغي على الحكومة أن تتخذ هذه الإجراءات العاجلة حالًا لدعم هذه الشركات قبل فوات الأوان".