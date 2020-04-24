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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائي عطية: رأيت تضحيات الشعب في حرب أكتوبر ووقفت مبهورًا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:17 م
رجائي عطية
رجائي عطية
الحسين عبيد و محمد جعفر
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قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن سيناء هي القطعة الغالية من قلب الوطن، تجمعت فيها الأديان الثلاثة، الإسلام بآثاره فيها، والمسيحية في دير سانت كاترين، واليهودية في عيون موسى، وفي سيناء نودى موسى عليه السلام من ربه: "إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى"، وحسبها شرفًا أنها شهدت في السادس من أكتوبر الموافق للعاشر من رمضان، انتفاضة مصر من مرارة الانكسار والنكسة إلى حلاوة النصر.

وأوضح النقيب - في بيان اليوم الجمعة: "لا يمكن لأحد أن يتخيل حجم ما جرى، إلاّ إذا قيض له في ذلك الأوان مشاهدة ومعاينة تحصينات خط بارليف التي سقطت في أيدي القوات المصرية، وكنت هناك ضمن تشكيل محكمةٍ عسكريةٍ عليا تعقد جلساتهـا ما بين أبو حماد والإسماعيلية، وانْتَقَلَت بعد العبور إلى قيادة الجيش الثاني في الإسماعيلية".

وتابع: "رأيت بعيني آثار الصفحات الرائعة التي سجلها المقاتل المصري، وشاهدت وعاينت من الخارج ومن الداخل التحصينات الرهيبة لدشم خط بارليف التي اجتاحتها القوات المصرية في بطولةٍ ملحمية، يومها وقفت مبهورًا متهدج الأنفاس، ينثال مني دمع سخين يغسل أتراحًا تجمعت على مدار سنوات، ويوارى الانكسار الذي كان، ويفتح القلب والصدر والوجدان لاستقبال هذه النسمات الجديدة التي هبت، ومعها ترحمات على أبطال شهداء امتزجت دماؤهم بمياه القناة وروت رمال الصحراء في سيناء".

واختتم: "يملؤني الرضا والإعجاب والإكبار لكل من كتبوا سطور هذه الملحمة، وأعادوا الحياة للإرادة المصرية، وطهروا أرضنا من دنس الاحتلال، واجتازوا بنا حاجزًا رهيبًا جَرَّعنا الهوان لسنوات، وردّوا إلينا الكرامة والثقة.. أذكرهم وأذكر معهم كثيرًا من البسطاء الذين بذلوا وضحوا بأرواحهم في صمت ووقار، فحققوا معجزةً ملحميةً، واجتازوا بنا المحال، وأعادوا الروح والدماء إلى الشرايين التي جفت، ووهبوا لنا الحياة".

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