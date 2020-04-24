525 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 123 حالة في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 123 حالة، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".وأضافت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء أكثر من 32 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات للكشف عن مصابين كورونا.وكانت أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الخميس، عن تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 8756 حالة.