«امرأة لا تنكسر».. رواية تكشف دور نساء سوريا في الحرب على الإرهاب

صدر حديثا عن دار عقل للنشر رواية "امراة لا تنكسر"، للكاتبة نبوغ أسعد، التي تسلط فيها الضوء على دور المرأة السورية خلال الحرب على سورية وتصديها وصمودها في وجه الإرهاب بمختلف مسمياته.الرواية جاءت بأسلوب عفوي تلاقت فيه عناصر البناء الروائي مع التجارب التي شاهدتها المؤلفة خلال ما عايشته من جرائم ارتكبها الإرهابيون في الجغرافيا السورية، وتؤكد أن المرأة في سوريا وقفت إلى جانب الرجل لتقوم بدور مناضل لم تسمح فيه لوضعها الاجتماعي والفيزيولوجي، ولكونها ربة أسرة بأن يضعف من موقعها في مواجهة الإرهاب والمؤامرة.نجحت مؤلفة الرواية في تسليط الضوء على خصوصية العلاقة مع الوطن وبأسلوب أدبي جميل، مشرعة أبواب الأمل بالحب والتسامح لبناء الإنسان الذي حاولت الحرب تدميره.يشار إلى أن نبوغ أسعد كاتبة تنشر نتاجها الأدبي في عدد من الدوريات وألفت عددا من الأغاني الوطنية، وفازت بجائزة مؤسسة سوريانا لأفضل أغنية شارة مسلسل ولديها عدد من المجموعات القصصية الخاصة بالأطفال، إضافة إلى مجموعة قصصية قيد الطباعة بعنوان "برقوق أحمر" عن دار عقل للنشر والتوزيع.