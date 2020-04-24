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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالات الأنباء والصحف العالمية تشيد بمبادرة «اكتشف مصر من بيتك»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:32 م
وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
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أشادت صحف ووكالات أنباء عالمية وعربية؛ منها (رويترز والوكالة الفرنسية والصينية) وصحيفة الجارديان البريطانية و(باري ماتش ولو بوان) الفرنسيتين، و(لايف ساينس)، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر ابريل الجاري تحت شعار "اكتشف مصر من بيتك".

تستهدف المبادرة إتاحة عدد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

ووصفت الصحف هذه المبادرة، بأنها أحد وسائل تنشيط السياحة إلى مصر مما سيشجع السائحين على زيارة مصر بعد انتهاء الأزمة وعوده الحركة السياحية.

وأذاعت شبكة سي ان ان ترافل فيديو قصير عن تلك المبادرة قدمه عالم الآثار Chris Naunton اوضح فيه اهمية المبادرة وتحدث عن بعض المناطق الأثرية التي تم نشر جولات افتراضية لها.

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