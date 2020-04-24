«وفد الغربية» يوزع 7000 كرتونة للعمالة غير المنتظمة

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بمساندة الدولة في جهودها لمكافحة فيروس كورونا كوفيد – 19، بدعم المواطنين الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة.و قامت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، برئاسة عادل بكار، وتحت إشراف النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة سكرتير عام اللجنة، بتوزيع 7000 كرتونة لتوزيعها في مدن وقرى المحافظة.وشكلت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، لجنة للإشراف على عملية التوزيع، لضمان وصولها إلى المستحقين في جميع أنحاء المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع اللجان الفرعية في المراكز والمُدن، التي تسلمت حصصها وقامت بتوزيعها في مناطقها.ووجهت اللجنة التهنئة للقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة والشرطة، والشعب المصري، وجموع الوفديين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.