الإيكنوميست: اللاجئون أكثر المتضررين من انهيار الاقتصاد التركي

أكدت صحيفة "الإيكنوميست" البريطانية، أن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا التاجي، ستضرب الملايين من المهاجرين واللاجئين الذين يعيشون في تركيا أولًا، وستكون الأكثر تضررًا.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 5%هذا العام، مما يؤدي إلى حدوث ركود ثانٍ.وقالت الصحيفة، إن الصادرات في مارس انخفضت بنسبة 18% على أساس سنوي، ومن المرجح أن تتأثر السياحة بشكل كبير هذا الصيف، وقد نفد البنك المركزي تقريبا من الاحتياطيات الأجنبية بعد أن أنفقها على دعم الليرة التركية المنزلقة.وفي هذه الحالة الاقتصادية الصعبة، يكون المهاجرون واللاجئون هم الأكثر ضعفًا وقد تم فصل العديد منهم بالفعل.وأضافت أن العديد من اللاجئين والمهاجرين يعملون بشكل غير رسمي، مما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على الدعم المالي أو إعانات البطالة، وهذا يشمل الغالبية العظمى من حوالي 4 ملايين سوري في تركيا، حوالي 70 في المائة منهم فقراء أو على وشك الفقر.