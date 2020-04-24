باحث: الماء المستخدم في تخفيف المبيدات الزراعية يضعف المكافحة

كشف الدكتور حسن الجمال، الباحث بمعمل تحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، أن من أسباب إفراط المزارعين باستخدام المبيدات هو ضعف نتائج عملية المكافحة والتي لا تكون بالضرورة بسبب عيب بالمبيد، ولكن في كثير من الاحيان خطأ في عملية الرش، أو نوعية الماء المستخدم لتخفيف المبيد قبل الرش.وأشار الجمال إلى أن الماء العكر الذي يحتوي على عناصر غير ذائبة، وغالبا ما تكون من غرويات التربة والتي ترتبط مع بعض أنواع المبيدات فتقلل من ذوبانها وفاعليتها مثل مادة الجليفوسات، وهي مبيد حشائش شائع الاستخدام للنجيليات.وأوضح أن الماء العسر الذي ترتفع به نسبة بعض العناصر مثل (الصوديوم- الماغنسيوم- الكالسيوم- الحديد - الألومنيوم) يتسبب في ضعف عملية ذوبان وامتصاص أغلب المبيدات، بجانب بعض التفاعلات التي قد تحدث بين المبيد وبعض العناصر الثقيلة فتقلل من فاعليته على الآفة، وأيضا فإن درجة حموضة الماء تلعب دورا مهما في نجاح المبيد في أداء عملية المكافحة، حيث إن أغلب المبيدات يفضل تخفيفها في درجة حموضة من 4 إلى 7، أما الماء شديد الحموضة أو القلوي فغالبا ما يسبب فقد جزء من المادة الفعالة.ولفت إلى أن مصدر تلك الحموضة والقلوية خلاف طبيعة الماء هي ناتج الخلط مع الأسمدة أو الصابون الذي يستخدم كمقاوم لبعض الحشرات، لذلك فإن الماء المستخدم في رش المبيدات يفضل خلوه من الأملاح (أقل من 500 جزء في المليون) والغرويات (التربة الذائبة) كما يفضل عدم خلطه مع مغذي؛ صابون أو مبيد آخر إلا عند وجود توصية بذلك.