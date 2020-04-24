رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

باحث: الماء المستخدم في تخفيف المبيدات الزراعية يضعف المكافحة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:29 م
المبيدات
المبيدات
عبدالناصرمحمد
طباعة
كشف الدكتور حسن الجمال، الباحث بمعمل تحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، أن من أسباب إفراط المزارعين باستخدام المبيدات هو ضعف نتائج عملية المكافحة والتي لا تكون بالضرورة بسبب عيب بالمبيد، ولكن في كثير من الاحيان خطأ في عملية الرش، أو نوعية الماء المستخدم لتخفيف المبيد قبل الرش.

وأشار الجمال إلى أن الماء العكر الذي يحتوي على عناصر غير ذائبة، وغالبا ما تكون من غرويات التربة والتي ترتبط مع بعض أنواع المبيدات فتقلل من ذوبانها وفاعليتها مثل مادة الجليفوسات، وهي مبيد حشائش شائع الاستخدام للنجيليات.

وأوضح أن الماء العسر الذي ترتفع به نسبة بعض العناصر مثل (الصوديوم- الماغنسيوم- الكالسيوم- الحديد - الألومنيوم) يتسبب في ضعف عملية ذوبان وامتصاص أغلب المبيدات، بجانب بعض التفاعلات التي قد تحدث بين المبيد وبعض العناصر الثقيلة فتقلل من فاعليته على الآفة، وأيضا فإن درجة حموضة الماء تلعب دورا مهما في نجاح المبيد في أداء عملية المكافحة، حيث إن أغلب المبيدات يفضل تخفيفها في درجة حموضة من 4 إلى 7، أما الماء شديد الحموضة أو القلوي فغالبا ما يسبب فقد جزء من المادة الفعالة.

ولفت إلى أن مصدر تلك الحموضة والقلوية خلاف طبيعة الماء هي ناتج الخلط مع الأسمدة أو الصابون الذي يستخدم كمقاوم لبعض الحشرات، لذلك فإن الماء المستخدم في رش المبيدات يفضل خلوه من الأملاح (أقل من 500 جزء في المليون) والغرويات (التربة الذائبة) كما يفضل عدم خلطه مع مغذي؛ صابون أو مبيد آخر إلا عند وجود توصية بذلك.

موضوعات متعلقة

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

دبى تفتح المطاعم والمقاهى وتستأنف خدمات النقل العام

15 ألف إصابة و193 وفاة بـ«كورونا» فى إسرائيل

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

تفاصيل بلاغ يتهم سما المصري بإثارة الغرائز

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

ضبط إشارة تردد قناة الحياة 2020 الحمرا لمشاهدة مسلسلات رمضان

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«امرأة لا تنكسر».. رواية تكشف دور نساء سوريا في الحرب على الإرهاب

برامج رمضانية جديدة على قناة «القومي لثقافة الطفل» باليوتيوب

شعر ورسم ومسرح.. عبدالدايم تعتمد أنشطة قصور الثقافة في رمضان

أمسية شعرية افتراضية فى أبوظبى