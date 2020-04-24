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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصادر: "رخصة الموسيقيين" عجلت بتحديد موقع سما المصري والقبض عليها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:29 م
سما المصري
سما المصري
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كشفت مصادر مطلعة أن قوة من وحدة مباحث الأزبكية ألقت القبض على سما من منطقة الرحاب، كما كشفت أن النائب العام سبق وطلب تحديد عنوان المتهمة في البلاغات المقدمة ضدها، وأن المحامي فهمي بهجت حصل على رخصتها من نقابة الموسيقيين وبها عنوانها لذلك تم تحديد الدائرة المنوطة بتحقيق البلاغ.

وكان المحامي فهمي بهجت تقدم خلال الساعات الماضية ببلاغ ضد سما المصري اتهمها بنشر صور وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.

أضاف البلاغ، أنَّ الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط.

وتضمن البلاغ أنه في هذه الأيام المباركة وأثناء استعداد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك، تطل علينا سما المصري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور وفيديوهات إباحية، تثير المشاعر وتحرك الغرائز، ضاربة بكل القيم والأخلاق الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط، وذلك بظهورها في العديد من اللقطات والأوضاع المخلة بالحياء بصورة فاضحة.
وأشار البلاغ إلى أن الهدف من نشر هذه الصور والفيديوهات تحقيق أكبر عدد مشاهدات، مما يعود عليها بمكاسب طائلة ومن ناحية تحقيق الشهرة أيضًا.

وطالب بهجت بفتح تحقيق ضد سما المصري وتقديمها للمحاكمة وقدم حافظة مستندات تحتوي على عشرات الفيديوهات والصور التي اعتبرها البلاغ فاضحة.

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