تعافي 31 من كورونا وتسجيل 289 إصابة جديدة في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 31 حالة من فيروس كورونا وتسجيل 289 إصابة جديدة، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمدة 3 أشهر مجانا، وكذلك تصحيح أوضاع جميع أنواع الإقامات، معفاة من الرسوم المترتبة حتى نهاية العام.وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف التداعيات المترتبة جراء الانتشار العالمي لفيروس كورونا، من خلال إتاحة الفرصة للمقيمين والزوار لتعديل أوضاعهم.وأوضحت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن تأشيرات الزيارة الصالحة والمنتهية سيتم تمديدها لمدة 3 أشهر تلقائيا اعتبارا من تاريخ صدور القرار وكذلك الحال بالنسبة للإقامات.وكانت 3 مصادر مطلعة، قد قالت في 19 أبريل الجاري، إن البحرين حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس، بعد أن علقت الدولة الخليجية خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.