«أزمات وكوارث الأقصر»: تأثير العاصفة الترابية طفيف (صور)

قال محسن الشامي مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إن تأثير العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد، اليوم الجمعة، تأثير طفيف للغاية بالنسبة لمحافظة الأقصر، وذلك في ظل وجود العديد من الإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها لتفادي وقوع أي حوادث خلال فترة مرور العاصفة.واضاف "الشامي" خلال تصريحات لـ"الدستور" أن تأثير العاصفة سوف ينتهي مع غروب الشمس، وأن تأثيرها في الأقصر وأنحائها طفيف بالمقارنة مع المحافظات الأخرى، موضحًا أنه تم الاستعداد لمواجهة أي مشكلات تتسبب العاصفة في وقوعها، من خلال تشكيل غرفة عمليات لمتابعة على مدار الساعة، هذا إلى جانب تشكيل فرق عمل بالتنسيق مع رؤساء المدن للتدخل السريع في حال وقوع أي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.وأكد على أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.